Общество 25.08.2025 в 12:24
1 сентября встретит жителей Бурятии летним теплом
Пока же прогнозируется умеренно-теплая с дождями погода
Текст: Андрей Константинов
Прогноз на предстоящую неделю озвучили синоптики Бурятии. По данным синоптиков, жителей республики ждет умеренно-теплая неустойчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром.
Сильных ветров в эти дни не ожидается. Преобладающая температура ночью составит +7…+12, днем +18…+24 градуса.
1 сентября республика окажется в теплом секторе циклона. В этот день синоптики обещают по-летнему теплую погоду - до +23…+28 градусов.
Тегипогода