1 сентября встретит жителей Бурятии летним теплом

Прогноз на предстоящую неделю озвучили синоптики Бурятии. По данным синоптиков, жителей республики ждет умеренно-теплая неустойчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром.Сильных ветров в эти дни не ожидается. Преобладающая температура ночью составит +7…+12, днем +18…+24 градуса.1 сентября республика окажется в теплом секторе циклона. В этот день синоптики обещают по-летнему теплую погоду - до +23…+28 градусов.