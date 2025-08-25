Песчаный пустырь во дворе Улан-Удэ превратился в огромный цветник

В Улан-Удэ во дворе дома на проспекте Строителей расположился цветник, где ранее вместо цветущих клумб и кустарников был песчаный пустырь. Облагородить пространство пять лет назад решились две местные жительницы - Галина Ивановна и Антонида Яковлевна. Площадь цветника составляет целых 30 квадратных метров.

- Все началось с молодых березок, которые прижились и стали радовать прохожих зеленым цветом. Далее появились клумбы и вазоны. Территория цветника расширялась год за годом. Участок стал местом, где можно отдохнуть, наслаждаясь природой, - рассказали активные соседки.

Сейчас цветник украшают кусты сирени и черемухи, рябины и боярки, вишни и облепихи, из цветов представлены сальвия, анютины глазки, астры, тигровые лилии, цинии и многие другие, сообщили в ТГ-канале Горсовета.

Фото: Горсовет