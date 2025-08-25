В центре Улан-Удэ перекрыли участок дороги

В центре Улан-Удэ сегодня закрыли участок дороги между перекрёстками ул. Ленина – Куйбышева и Ленина – Кирова. Связано это с ремонтными работами.

Движение в районе работ сегодня осложнено, поэтому планировать маршрут и время выезда лучше заранее. Сколько дней данный участок дороги будет перекрыт в Комитете по транспорту не уточнили.

Телефон «горячей» линии МКУ «Центр управления дорожным движением г. Улан-Удэ» по вопросу движения общественного транспорта и работы светофорных объектов: 45-45-53

Фото: Комитет по транспорту