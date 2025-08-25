Житель Красноярска опустошил чужое портмоне на заправке в Бурятии

В Кабанском районе Бурятии 47-летний житель села Тресково выронил на заправке возле станции Тимлюй портмоне, в котором находились 29 тысяч рублей. Позже выяснилось, что деньги вытащил житель из другого города.Все произошло днем 16 августа. Сельчанин расплатился на АЗС и положил портмоне в карман. Затем заправился и уехал, но вскоре ему позвонил оператор и сообщил, что кто-то нашёл возле бензоколонки его кошелек. Мужчина вернулся обратно, но не обнаружил в портмоне денег. Оператор пояснила, что их там не было.Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения, составили ориентировку на подозреваемого и передали её наружным нарядам полиции.Позже сотрудники ГАИ ОМВД по Мухоршибирскому району остановили автомобиль, подходящий под описание, и задержали подозреваемого. На чужие деньги позарился ранее судимый 47-летний житель Красноярска. Мужчина признался в содеянном.«Он пояснил, что, увидев портмоне на земле, решил его забрать. Заправив автомобиль и отъехав, он забрал деньги, а портмоне отнёс оператору АЗС, после чего уехал. По факту кражи завели уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие», - отметили в МВД по Бурятии.