Общество 25.08.2025 в 13:05

Бурятия вновь отметит разгром Советским Союзом Японии в 1945 году

Главное мероприятие намечено на 3 сентября
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Бурятия вновь отметит разгром Советским Союзом Японии в 1945 году
Фото: архив «Номер один»
В этом году в республике проходит акция «Дальневосточная Победа». Центральная акция в форме торжественного митинга состоится 3 сентября в 10 часов утра на улан-удэнском Мемориале Победы (0+). После него пройдет возложение цветов. Затем в городе сделают полуденный выстрел из сигнального орудия, которым традиционно отмечают важные события.

В советское время разгрому милитаристской Японии не уделяли такого внимания, какое стали уделять в последние годы. Напомним, что советские руководители приняли решение, что Советский Союз объявит Японии войну, в начале августа 1945 года. И 8 августа народный комиссар иностранных дел СССР Молотов сделал заявление послу Японии, что с 9 августа Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией.

В ночь с 8 на 9 августа начались военные операции. Война оказалась молниеносной. Была наголову разбита вооруженная до зубов Квантунская армия. На тот момент Красная армия являлась, наверное, самой сильной армией в мире, с большим опытом реальных боевых действий. Множество советских военных по итогам войны с Японией стали Героями Советского Союза.

В год 80-летия разгрома японских милитаристов глава Бурятии утвердил обширный план мероприятий в честь этой Победы, ознаменовавшей также окончание Второй мировой войны. В современной Японии тоже помнят те события и в Стране восходящего солнца порой даже можно услышать требования о возврате под японский контроль нескольких островов южной части Курильской гряды, которые находятся сейчас в составе России.
Теги
победа война с Японией

Все новости

Малышам в роддоме Улан-Удэ местные бабушки навязали одежды
25.08.2025 в 13:48
В Бурятии снова выбрали маму-предпринимателя
25.08.2025 в 13:19
Бабочка с голубой лентой на крыльях попала в кадр жительницы Бурятии
25.08.2025 в 13:13
Бурятия вновь отметит разгром Советским Союзом Японии в 1945 году
25.08.2025 в 13:05
В Бурятии лопнувшее колесо стало причиной еще одного ДТП
25.08.2025 в 12:55
Житель Красноярска опустошил чужое портмоне на заправке в Бурятии
25.08.2025 в 12:53
В центре Улан-Удэ перекрыли участок дороги
25.08.2025 в 12:52
Глава Бурятии появился в «Максе»
25.08.2025 в 12:42
Песчаный пустырь во дворе Улан-Удэ превратился в огромный цветник
25.08.2025 в 12:36
1 сентября встретит жителей Бурятии летним теплом
25.08.2025 в 12:24
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
Малышам в роддоме Улан-Удэ местные бабушки навязали одежды
Тёплые шапочки и пледы передали в рамках акции «Подари тепло»
25.08.2025 в 13:48
В Бурятии снова выбрали маму-предпринимателя
Победительнице вручили грант в 150 тысяч рублей
25.08.2025 в 13:19
Бабочка с голубой лентой на крыльях попала в кадр жительницы Бурятии
Размах ее крыльев достигает 10 см
25.08.2025 в 13:13
Житель Красноярска опустошил чужое портмоне на заправке в Бурятии
Владелец выронил кошелек возле бензоколонки
25.08.2025 в 12:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru