Бурятия вновь отметит разгром Советским Союзом Японии в 1945 году

В этом году в республике проходит акция «Дальневосточная Победа». Центральная акция в форме торжественного митинга состоится 3 сентября в 10 часов утра на улан-удэнском Мемориале Победы (0+). После него пройдет возложение цветов. Затем в городе сделают полуденный выстрел из сигнального орудия, которым традиционно отмечают важные события.В советское время разгрому милитаристской Японии не уделяли такого внимания, какое стали уделять в последние годы. Напомним, что советские руководители приняли решение, что Советский Союз объявит Японии войну, в начале августа 1945 года. И 8 августа народный комиссар иностранных дел СССР Молотов сделал заявление послу Японии, что с 9 августа Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией.В ночь с 8 на 9 августа начались военные операции. Война оказалась молниеносной. Была наголову разбита вооруженная до зубов Квантунская армия. На тот момент Красная армия являлась, наверное, самой сильной армией в мире, с большим опытом реальных боевых действий. Множество советских военных по итогам войны с Японией стали Героями Советского Союза.В год 80-летия разгрома японских милитаристов глава Бурятии утвердил обширный план мероприятий в честь этой Победы, ознаменовавшей также окончание Второй мировой войны. В современной Японии тоже помнят те события и в Стране восходящего солнца порой даже можно услышать требования о возврате под японский контроль нескольких островов южной части Курильской гряды, которые находятся сейчас в составе России.