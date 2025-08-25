Общество 25.08.2025 в 13:19

В Бурятии снова выбрали маму-предпринимателя

Победительнице вручили грант в 150 тысяч рублей
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал Дениса Гармаева
В Бурятии прошел финал программы «Мама-предприниматель». Мероприятие собрало десятки женщин, которые совмещают материнство с развитием собственного дела.

Главный приз, сертификат на грант в 150 тысяч рублей, получила Оксана Иметхенова. Предпринимательница занимается изготовлением имбирных сувенирных пряников. Также она проводит мастер-классы для детей и взрослых.

«Ваша целеустремлённость и вера в своё дело восхищает. Каждая участница проделала огромный путь, и мы гордимся их настойчивостью, энергией и верой в себя. Искренне поздравляем всех и желаем дальнейших успехов», - сказал министр промышленности Бурятии Денис Гармаев.
