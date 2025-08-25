В Бурятии снова выбрали маму-предпринимателя

В Бурятии прошел финал программы «Мама-предприниматель». Мероприятие собрало десятки женщин, которые совмещают материнство с развитием собственного дела.Главный приз, сертификат на грант в 150 тысяч рублей, получила Оксана Иметхенова. Предпринимательница занимается изготовлением имбирных сувенирных пряников. Также она проводит мастер-классы для детей и взрослых.«Ваша целеустремлённость и вера в своё дело восхищает. Каждая участница проделала огромный путь, и мы гордимся их настойчивостью, энергией и верой в себя. Искренне поздравляем всех и желаем дальнейших успехов», - сказал министр промышленности Бурятии Денис Гармаев.