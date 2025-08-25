Малышам в роддоме Улан-Удэ местные бабушки навязали одежды

В Улан-Удэ в отделение патологии новорождённых недоношенных детей Перинатального центра поступил особенный подарок – вязаные вещи для малышей. Эти тёплые изделия переданы в рамках международной акции «Подари тепло».

- Передали вещи серебряные волонтёры Закаменского района под руководством Токтохо Прокопьевны. А привезла их в наш центр активная волонтёр – Вера Павловна. Такие подарки – не просто одежда, а забота, тепло и внимание к самым маленьким пациентам, которые особенно нуждаются в поддержке. Спасибо всем, кто принимает участие в акции и помогает нашим малышам чувствовать любовь и заботу с первых дней жизни, - написали в ТГ-канале Перинатального центра.

Фото: РПЦ