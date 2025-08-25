Общество 25.08.2025 в 14:16

В Улан-Удэ завершили ремонт на Борсоева и проспекте Победы

На месте раскопов уложен новый асфальт
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ завершён ремонт асфальта на проспекте Победы и двух полосах на улице Борсоева.

«Асфальт на данных участках уложен, движение открыто, но строители еще должны установить дорожные знаки, нанести разметку и смонтировать бордюры. Все эти работы будут вестись без перекрытия дорог», - сообщили в Комитете по строительству мэрии.

Восстановление улицы Смолина сейчас продолжается. Ремонт там идёт от пересечения с улицей Борсоева до светофора на перекрестке с улицей Сухэ-Батора.

«Масштабная реконструкция сетей в центре города продолжается. Выполнено более 90% строительных работ. Там, где подземные коммуникации готовы, подрядчик восстанавливает асфальт», - отметили в мэрии Улан-Удэ.
