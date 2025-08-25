Жители Бурятии стали лучшей сельской семьей России

Организаторами конкурса выступили министерство труда и соцзащиты России, Фонд поддержки детей.







Всероссийский конкурс «Семья года» с этого года проводится в рамках национального проекта «Семья». Его основная цель - укрепление и популяризация традиционных семейных ценностей, а также распространение положительного опыта успешных семей. В Бурятии итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года — 2025», в котором участвовало более 50 семей, подвели 30 апреля.

Стали известны итоги X всероссийского конкурса «Семья года – 2025». Всего заявили о себе 4 тысячи участников в шести номинациях. Отличилась и Бурятия – жителей Хоринского района признали лучшей «Сельской семьей России». Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.Виктор Сампилович Жигжитов и Ия Борисовна Баданова прожили вместе уже 30 лет. Пара вырастила четверых детей, помогает воспитывать троих внуков. Также они ведут фермерское хозяйство: у них есть коровы, овцы и лошади.Глава семейства удостоился медали «За вклад в развитие АПК Бурятии» за развитие коневодства. Кроме того, Виктор – «Отличник спорта Бурятии». Отмечен «Гэршэлгэ» от Буддийской традиционной Сангхи России за активное участие в организации создания 33-метрового изображения Будды Шакьямуни на отвесной скале около родного села Баян Гол.«Наши земляки – это пример крепкой семьи, где сильны традиции и любовь к родной земле. Такие люди, такие семьи делают нашу Бурятию и Россию сильными. Гордимся вами!», - сказал Алексей Цыденов.