Общество 25.08.2025 в 14:36

Жители Бурятии стали лучшей сельской семьей России

Титул получили Виктор Жигжитов и Ия Баданова
Текст: Карина Перова
Жители Бурятии стали лучшей сельской семьей России
Фото: ТГ-канал Алексея Цыденова
Стали известны итоги X всероссийского конкурса «Семья года – 2025». Всего заявили о себе 4 тысячи участников в шести номинациях. Отличилась и Бурятия – жителей Хоринского района признали лучшей «Сельской семьей России». Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Виктор Сампилович Жигжитов и Ия Борисовна Баданова прожили вместе уже 30 лет. Пара вырастила четверых детей, помогает воспитывать троих внуков. Также они ведут фермерское хозяйство: у них есть коровы, овцы и лошади.

Глава семейства удостоился медали «За вклад в развитие АПК Бурятии» за развитие коневодства. Кроме того, Виктор – «Отличник спорта Бурятии». Отмечен «Гэршэлгэ» от Буддийской традиционной Сангхи России за активное участие в организации создания 33-метрового изображения Будды Шакьямуни на отвесной скале около родного села Баян Гол.

«Наши земляки – это пример крепкой семьи, где сильны традиции и любовь к родной земле. Такие люди, такие семьи делают нашу Бурятию и Россию сильными. Гордимся вами!», - сказал Алексей Цыденов.

Организаторами конкурса выступили министерство труда и соцзащиты России, Фонд поддержки детей.

Всероссийский конкурс «Семья года» с этого года проводится в рамках национального проекта «Семья». Его основная цель - укрепление и популяризация традиционных семейных ценностей, а также распространение положительного опыта успешных семей. В Бурятии итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года — 2025», в котором участвовало более 50 семей, подвели 30 апреля.
