30 жителей Улан-Удэ в эти выходные отравились этанолом

Последствия действия этанола, или простыми словами – передоза алкоголя, на себе испытали 30 жителей Бурятии. Все они попали в Больницу скорой медицинской помощи в минувшие выходные дни.

Отравление этанолом нарушает нормальное функционирование организма и происходит, когда в крови достигается высокий уровень алкоголя.

- Цифра в 30 человек настораживает. Какой был у них повод – пострадавшие умалчивают. Помните, что алкоголь – яд для организма. Его чрезмерное употребление вызывает зависимость, разрушает печень, сердце и мозг, повышает риск онкологии и снижает иммунитет. Берегите своё здоровье, - предупредили в пресс-службе БСПМ.

Фото: loon.site