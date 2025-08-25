Общество 25.08.2025 в 15:36

В Бурятии на Байкале провели пятый чемпионат по сбору мусора

За оригинальные мусорные находки вручали призы
Текст: Карина Перова
В Бурятии на Байкале провели пятый чемпионат по сбору мусора
Фото: ТГ-канал Чингиса Болотова
Накануне в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии состоялся пятый чемпионат по сбору мусора. По словам экоактивиста Чингиса Болотова, в этом году было рекордное количество семей-участников – 11, в том числе одна из Москвы.

Всего к уборке присоединились 80 человек, вместе они собрали 80 мешков мусора. На нынешнем чемпионате было 20 номинаций. Так, вручали призы за самый большой найденный мусор, за самое большое количество собранного мусора, за оригинальные мусорные находки.

«Но каждый раз я подчеркиваю, что проводим чемпионат не ради подарков, а ради чистой природы и взращивания экологической культуры в каждом из нас», - сказал Болотов.
