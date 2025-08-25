Общество 25.08.2025 в 15:36
В Бурятии родственники бойца узнали о его судьбе из телеграм-канала
Там они нашли видео, подтверждающее его нахождение в плену
Текст: Андрей Константинов
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила подробности о двух бойцах из Бурятии, которых вчера в рамках очередного обмена освободили из плена.
По словам Юлии Жамбаловой, супруга одного из военных обратилась к ней в конце января 2024 года с просьбой о содействии во включении ее мужа в списки на обмен. В середине января 2024 года женщина получила сообщение в мессенджере от украинского военнослужащего, в котором говорилось, что ее муж был взят в плен с ранением.
Мать и супруга другого бойца в январе этого года предоставили видеозапись, подтверждающую его нахождение в плену. Видео было обнаружено в одном из телеграм-каналов.
«По каждому случаю были отправлены официальные письма в Главное управление военной полиции Минобороны РФ, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Международный комитет Красного Креста. Благодаря скоординированным усилиям и плодотворному взаимодействию удалось добиться внесения наших земляков в список лиц, подлежащих обмену», - рассказала Юлия Жамбалова, поблагодарив всех, кто принимает участие в освобождении наших бойцов из плена.
