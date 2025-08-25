В Бурятии с сегодняшнего дня стало возможным оплачивать покупки с айфона

Бесконтактная оплата айфоном, которая была прекращена после введения американских санкций с началом СВО, снова доступна в России. Для этого можно скачать банковское приложение (например, «Активы Онлайн», которые доступны в App Store).Новая функция позволяет оплачивать покупки мгновенно и без интернета: установив соответствующее приложение, предоставив ему приложению доступ к Bluetooth, а при оплате – открыть его и поднести телефон к терминалу, нажав «подтвердить оплату».При этом заявлено, что оплачивать можно любой картой (МИР, Visa, Mastercard). Пока функционал доступен лишь на биометрических терминалах Сбера, однако другие банки также готовят расширение функционала по бесконтактной оплате на своих терминалах.Как отмечают эксперты, расширение функционала айфонов стало возможным после возобновления диалога между лидерами двух государств – Владимира Путина и Дональда Трампа.