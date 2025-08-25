Общество 25.08.2025 в 15:44

В Бурятии с сегодняшнего дня стало возможным оплачивать покупки с айфона

Бесконтактная оплата с американских смартфонов запущена по всей стране
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии с сегодняшнего дня стало возможным оплачивать покупки с айфона
Фото: архив «Номер один»
Бесконтактная оплата айфоном, которая была прекращена после введения американских санкций с началом СВО, снова доступна в России. Для этого можно скачать банковское приложение (например, «Активы Онлайн», которые доступны в App Store).

Новая функция позволяет оплачивать покупки мгновенно и без интернета: установив соответствующее приложение, предоставив ему приложению доступ к Bluetooth, а при оплате – открыть его и поднести телефон к терминалу, нажав «подтвердить оплату».

При этом заявлено, что оплачивать можно любой картой (МИР, Visa, Mastercard). Пока функционал доступен лишь на биометрических терминалах Сбера, однако другие банки также готовят расширение функционала по бесконтактной оплате на своих терминалах.

Как отмечают эксперты, расширение функционала айфонов стало возможным после возобновления диалога между лидерами двух государств – Владимира Путина и Дональда Трампа.
Теги
айфон Сбер бесконтактная оплата

Все новости

Полицейские из Бурятии отправились на Кавказ
25.08.2025 в 16:46
Футболистки из Бурятии завоевали «серебро» на чемпионате СФО и ДФО
25.08.2025 в 16:43
Школьникам предрекли падение знаний по английскому языку
25.08.2025 в 16:28
На Байкале в Бурятии установили шестиметровую арку из топляка
25.08.2025 в 16:15
«Это была невероятная концентрация полезных знакомств и знаний»
25.08.2025 в 16:06
Мальчиков в Улан-Удэ родилось вдвое больше, чем девочек
25.08.2025 в 15:48
В Бурятии с сегодняшнего дня стало возможным оплачивать покупки с айфона
25.08.2025 в 15:44
В Бурятии родственники бойца узнали о его судьбе из телеграм-канала
25.08.2025 в 15:36
В Бурятии на Байкале провели пятый чемпионат по сбору мусора
25.08.2025 в 15:36
Жительницу Бурятии отправили в колонию за гибель 20-летнего парня
25.08.2025 в 15:17
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
Полицейские из Бурятии отправились на Кавказ
Там они будут поддерживать правопорядок в течение полугода
25.08.2025 в 16:46
Школьникам предрекли падение знаний по английскому языку
Сокращение часов приведет к его «забыванию» и новым доходам репетиторов
25.08.2025 в 16:28
На Байкале в Бурятии установили шестиметровую арку из топляка
Стволы привезли из национального парка
25.08.2025 в 16:15
«Это была невероятная концентрация полезных знакомств и знаний»
IX Байкальский молодежный форум прошел в Бурятии
25.08.2025 в 16:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru