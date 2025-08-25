Мальчиков в Улан-Удэ родилось вдвое больше, чем девочек

Республиканский перинатальный центр предоставил статистику рождаемости с 18–24 августа. Согласно данным городского роддома, мальчиков родилось в два раза больше, чем девочек.

- Всего зафиксировано 93 родоразрешения, но родилось 94 малыша, благодаря одной двойне. Среди них 61 мальчик и 33 девочки. Самый крупный малыш недели – мальчик весом 4490 г и ростом 55 см, родившийся 20 августа. Самый маленький – тоже мальчик, весом всего 990 г и ростом 33 см появился на свет двумя днями ранее – 18 августа. Наиболее «богатым» на рождения днём стала пятница, 22 августа. На свет в этот день появились 23 ребёнка – 12 мальчиков и 11 девочек, - рассказали в Республиканском перинатальном центре.

Фото: loon.site