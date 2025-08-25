Общество 25.08.2025 в 16:06

IX Байкальский молодежный форум прошел в Бурятии
Текст: Андрей Константинов
С 21 по 24 августа в Бурятии прошел IX Байкальский молодежный форум, который объединил 200 представителей молодежи из 7 регионов России и 5 стран мира. За время форума участники не только получили знания от федеральных и региональных экспертов, но выполняли задания в командах на всех площадках и разрабатывали собственные проекты. Лучших на церемонии закрытия наградил глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Мир меняют молодые. Поэтому молодежь должна быть дерзкой, смелой, сильной и уверенной. При этом дружной, преданной своей стране. Семью строить, рожать надо, пока молодые, потому что дети растут вместе с тобой. Пока ты думаешь, что сначала я сделаю карьеру, куплю квартиру, машину, потом буду думать про семью и детей, время проходит. Это все сопутствующее, скажем так, и все это придет. Но счастье не в этом. Оно в семье, друзьях, любви, мире и так далее. Всем хочу пожелать быть счастливыми, - сказал слова напутствия участникам форума глава Бурятии на церемонии закрытия.


Программа Форума включала работу образовательных площадок по 5 профильным направлениям: #Гордись, #Помогай, #Вдохновляй, #Создавай, #Управляй.

Спикерами форума стали руководители органов власти, общественных и молодежных организаций, творческих объединений, туроператоры, фермеры, ведущие психологи, блогеры и другие.


Особенными гостями форума стали трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 14-кратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы, лектор Российского общества «Знание» Алла Шишкина и заместитель генерального директора по развитию Российского общества «Знание» Ирина Карих.

В день завершения форума прямо на берегу Байкала прошла встреча участников с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Ребята смогли в формате открытого диалога пообщаться с ним и задать волнующие вопросы.


- Это была невероятная концентрация полезных знакомств и знаний. Лекции от ЦУР Бурятии были максимально практичными: мы разбирали кейсы, учились создавать контент, который будет работать. Теперь у меня есть не только идеи, но и четкий план по их реализации. И, конечно, беседа с Алексеем Самбуевичем на закате — это уникальный опыт, который запомнится навсегда, - поделилась участница форума Агата Карманова.


- На Байкальском молодежном форуме я нахожусь впервые. Я не думала, что будут такие эмоции, была очень насыщенная программа, мы были заняты с самого утра и до позднего вечера. С первых же часов почувствовалось тепло региона, - участница форума, сотрудник Департамента по делам молодёжи Забайкальского края Екатерина Маргелова.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
25.08.2025 в 16:06
