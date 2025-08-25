Общество 25.08.2025 в 16:15
На Байкале в Бурятии установили шестиметровую арку из топляка
Стволы привезли из национального парка
Текст: Карина Перова
На берегу Байкала в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии установили необычную арку из топляка. Высота арт-объекта составила 6 метров.
Топляк привезли из национального парка. В комментариях пользователи переживают, что конструкцию могут поджечь. Мол, такие вещи «за колючую проволоку нужно и за забор».
«Не обошлось и без происшествий: один мужичок, обслуживающий баню на берегу, утащил несколько стволов и распилил их на дрова. Другой, распивающий на пляже водочку в 11 утра с дамой сердца и при собственных детях, грозился облить бензином готовую работу и поджечь», - рассказали в ТГ-канале «РАДУГА&ЛЕС».
