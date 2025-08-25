На Байкале в Бурятии установили шестиметровую арку из топляка

На берегу Байкала в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии установили необычную арку из топляка. Высота арт-объекта составила 6 метров.Топляк привезли из национального парка. В комментариях пользователи переживают, что конструкцию могут поджечь. Мол, такие вещи «за колючую проволоку нужно и за забор».«Не обошлось и без происшествий: один мужичок, обслуживающий баню на берегу, утащил несколько стволов и распилил их на дрова. Другой, распивающий на пляже водочку в 11 утра с дамой сердца и при собственных детях, грозился облить бензином готовую работу и поджечь», - рассказали в ТГ-канале «РАДУГА&ЛЕС».