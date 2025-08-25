Общество 25.08.2025 в 16:28

Школьникам предрекли падение знаний по английскому языку

Сокращение часов приведет к его «забыванию» и новым доходам репетиторов
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
С сентября 2026 года ученики 5–7-х классов будут изучать английский язык в школах два часа в неделю вместо трех, как сейчас. Это следует из проекта приказа министерства просвещения, который вносит изменения в федеральные программы школьного образования. Об этом сообщает «РБК».

В министерстве пояснили, что сокращение часов «не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане». В министерстве уверены, что учащиеся смогут освоить базовый уровень иностранного языка в рамках выделенного количества времени.

При сокращении количества часов изучения языка у школьников может начаться «процесс забывания», так как перерывы между уроками английского станут дольше, сказала РБК заведующая кафедрой лингводидактики Московского государственного лингвистического университета Галина Фролова. В связи с этим и количество усваиваемой информации, а также уровень умений и навыков владения языком будет меньше, отметила она.

К тому же, напомнила Фролова, в последнее время поднимается вопрос сокращения объемов домашнего задания в школах, а если на этом фоне будет уменьшаться еще и количество часов, это также скажется на качестве изучения языка. Кроме того, обратила внимание эксперт, сейчас в школах увеличилось и количество учеников в классе, в связи с чем преподаватель просто физически не успевает уделить должного внимания каждому из них.

При этом в Бурятии выгоду получат репетиторы. ЕГЭ в любом случае надо будет сдавать и при снижении школьных часов, ученикам и их родителям придётся добирать знания за деньги.
английский язык сокращение часов

