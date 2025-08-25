Общество 25.08.2025 в 16:46

Полицейские из Бурятии отправились на Кавказ

Там они будут поддерживать правопорядок в течение полугода
Текст: Андрей Константинов
Полицейские из Бурятии отправились на Кавказ
Фото: МВД Бурятии
Отряд полиции из Бурятии проводили в командировку на Северный Кавказ. Там правоохранителям предстоит служить в течение полугода, сообщили в МВД.

В проводах приняли участие зампред правительства РБ Вячеслав Сухоруков, врио министра внутренних дел Роман Самусев, руководство ведомства, коллеги, родственники и друзья полицейских.

«Приветствуя коллег, полковник Роман Самусев в своей речи подчеркнул высокий профессионализм и стойкость сотрудников МВД Бурятии, проявленные в предыдущих командировках. Он выразил уверенность, что и в этот раз они успешно выполнят поставленные задачи, соблюдая законность и дисциплину. Врио министра пожелал сотрудникам крепкого здоровья, скорейшего возвращения домой и отметил, что опыт службы на Северном Кавказе станет для них ценным приобретением», - рассказали в МВД.

В свою очередь Вячеслав Сухоруков пожелал полицейским крепкой силы духа, достойного выполнения поставленных целей и благополучного возращения на родную землю.

Перед отправкой в командировку сотрудники сводного отряда прошли теоретическую и практическую подготовку. Как отметили в МВД, отряд сформирован из наиболее подготовленных и опытных сотрудников, готовых к выполнению поставленных задач в любых условиях.
полиция

Полицейские из Бурятии отправились на Кавказ
25.08.2025 в 16:46
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
