Полицейские из Бурятии отправились на Кавказ

Отряд полиции из Бурятии проводили в командировку на Северный Кавказ. Там правоохранителям предстоит служить в течение полугода, сообщили в МВД.В проводах приняли участие зампред правительства РБ Вячеслав Сухоруков, врио министра внутренних дел Роман Самусев, руководство ведомства, коллеги, родственники и друзья полицейских.«Приветствуя коллег, полковник Роман Самусев в своей речи подчеркнул высокий профессионализм и стойкость сотрудников МВД Бурятии, проявленные в предыдущих командировках. Он выразил уверенность, что и в этот раз они успешно выполнят поставленные задачи, соблюдая законность и дисциплину. Врио министра пожелал сотрудникам крепкого здоровья, скорейшего возвращения домой и отметил, что опыт службы на Северном Кавказе станет для них ценным приобретением», - рассказали в МВД.В свою очередь Вячеслав Сухоруков пожелал полицейским крепкой силы духа, достойного выполнения поставленных целей и благополучного возращения на родную землю.Перед отправкой в командировку сотрудники сводного отряда прошли теоретическую и практическую подготовку. Как отметили в МВД, отряд сформирован из наиболее подготовленных и опытных сотрудников, готовых к выполнению поставленных задач в любых условиях.