Жители Бурятии открыли волонтерский пункт в ДНР

Жители Окинского района Бурятии, группа во главе с Туяной Самбяловой, открыли волонтерское движение «Вместе к Победе!». Пункт будет находиться в Донецкой Народной Республике, сообщает ТГ-канал «Ока-инфо.24/7».Направления деятельности движения «Вместе к Победе!»: получение гуманитарных грузов из Бурятии и своевременная их доставка военнослужащим; создание зоны гостеприимства и комфорта с бесплатным горячим питанием для военнослужащих; сбор денежных средств на приобретение техсредств, инструментов, медицины по заявкам военнослужащих.Также волонтеры будут оказывать помощь прифронтовым госпиталям по заявкам медиков; посещать и помогать раненым, а также взаимодействовать с другими волонтерскими движениями Бурятии и других регионов России для эффективного решения совместных задач и взаимопомощи.