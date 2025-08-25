В Улан-Удэ проведут чемпионат по финансовой грамотности

В Улан-Удэ пройдет региональный этап IV Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности. 29 сентября 2025 года его проведут среди лиц пенсионного возраста.

Чемпионат будет состоять из двух этапов – регионального и федерального и будет представлять собой индивидуальные и командные соревнования, предусматривающие выполнение заданий на всех этапах его проведения.

Участниками Чемпионата могут быть мужчины в возрасте от 63 лет и женщины не моложе 55 лет, имеющие статус пенсионера, подтвержденный пенсионным удостоверением или справкой «О назначенных пенсиях и социальных выплатах».

По итогам проведения регионального этапа формуются команды для участия в федеральном этапе Чемпионата. В команду, представляющую субъект РФ на заключительном этапе, входит не более 3-х человек, показавших лучшие результаты по итогам регионального этапа.

Федеральный этап Чемпионата будет проведен в онлайн-формате 23 октября 2025 года на площадке главного цифрового пространства РЭУ им. Г.В. Плеханова. Всех победителей и призеров регионального и федерального этапов ожидают ценные призы и памятные подарки, а также дипломы об участии в Чемпионате.

Оргкомитет Чемпионата приглашает всех желающих, относящихся к вышеуказанной категории граждан, принять участие в данном мероприятии. Более подробная информация о мероприятии размещена на официальной странице Чемпионата в сети Интернет: https://fingram.rea.ru/chempionat.

Ссылка для регистрации здесь.

Фото: БРИОП