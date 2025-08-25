Общество 25.08.2025 в 17:20

В Улан-Удэ проведут чемпионат по финансовой грамотности

К участию приглашаются только пенсионеры
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ проведут чемпионат по финансовой грамотности

В Улан-Удэ пройдет региональный этап IV Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности. 29 сентября 2025 года его проведут среди лиц пенсионного возраста.

Чемпионат будет состоять из двух этапов – регионального и федерального и будет представлять собой индивидуальные и командные соревнования, предусматривающие выполнение заданий на всех этапах его проведения.

Участниками Чемпионата могут быть мужчины в возрасте от 63 лет и женщины не моложе 55 лет, имеющие статус пенсионера, подтвержденный пенсионным удостоверением или справкой «О назначенных пенсиях и социальных выплатах».

По итогам проведения регионального этапа формуются команды для участия в федеральном этапе Чемпионата. В команду, представляющую субъект РФ на заключительном этапе, входит не более 3-х человек, показавших лучшие результаты по итогам регионального этапа.

Федеральный этап Чемпионата будет проведен в онлайн-формате 23 октября 2025 года на площадке главного цифрового пространства РЭУ им. Г.В. Плеханова. Всех победителей и призеров регионального и федерального этапов ожидают ценные призы и памятные подарки, а также дипломы об участии в Чемпионате.

Оргкомитет Чемпионата приглашает всех желающих, относящихся к вышеуказанной категории граждан, принять участие в данном мероприятии. Более подробная информация о мероприятии размещена на официальной странице Чемпионата в сети Интернет: https://fingram.rea.ru/chempionat.

Ссылка для регистрации здесь.

Возрастное ограничение 18+

Фото: БРИОП

Все новости

В Бурятии восстанавливают леса после пожаров
25.08.2025 в 17:36
В Улан-Удэ проведут чемпионат по финансовой грамотности
25.08.2025 в 17:20
Жители Бурятии открыли волонтерский пункт в ДНР
25.08.2025 в 17:20
Металлический киоск убил жительницу Бурятии
25.08.2025 в 17:08
Полицейские из Бурятии отправились на Кавказ
25.08.2025 в 16:46
Футболистки из Бурятии завоевали «серебро» на чемпионате СФО и ДФО
25.08.2025 в 16:43
Школьникам предрекли падение знаний по английскому языку
25.08.2025 в 16:28
На Байкале в Бурятии установили шестиметровую арку из топляка
25.08.2025 в 16:15
«Это была невероятная концентрация полезных знакомств и знаний»
25.08.2025 в 16:06
Мальчиков в Улан-Удэ родилось вдвое больше, чем девочек
25.08.2025 в 15:48
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
В Бурятии восстанавливают леса после пожаров
В этом году лесники высадят свыше 13 млн сеянцев
25.08.2025 в 17:36
Жители Бурятии открыли волонтерский пункт в ДНР
У движения несколько направлений деятельности
25.08.2025 в 17:20
Полицейские из Бурятии отправились на Кавказ
Там они будут поддерживать правопорядок в течение полугода
25.08.2025 в 16:46
Школьникам предрекли падение знаний по английскому языку
Сокращение часов приведет к его «забыванию» и новым доходам репетиторов
25.08.2025 в 16:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru