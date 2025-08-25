В Бурятии восстанавливают леса после пожаров

В Бурятии сотрудники лесхозов ежегодно проводят мероприятия по восстановлению лесов. Они проходят в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».Как рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства, подготовка начинается с заезда на участок. Как и на сложном пожаре, специалисты обустраивают «табор» - разбивают лагерь. И конечно, привозят тяжёлую технику – грузовики и тракторы.«Чтобы высадить 110 тысяч сеянцев сосны понадобится две недели. Площадь посадок составляет 50 гектаров. Сеянцы высаживают 19 человек. Первым делом производится опашка территории, после трактором подготавливают почву и с помощью меча Колесова высаживают молодые деревья», - рассказали в РАЛХе.Одним из мест для высадки сеянцев стал Заудинский лесхоз в Тарбагатайском районе. Местность выбрана неслучайно - этот участок пострадал от пожара в 2009 году. Почвенный слой возобновился после стихии и теперь на нём могут расти молодые насаждения.Лесники используют сеянцы с закрытой корневой системой - посадочный материал, который имеет высокую приживаемость.После посадки маленьких сосен работа не заканчивается, подрастающему лесу будет обеспечен агроуход.Как отметили в РАЛХе, всего в 2025 году лесники высадят свыше 13 млн сеянцев.