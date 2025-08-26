В Бурятии выявили случаи «Стратуса»

По данным Роспотребнадзора по Бурятии, за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 10%.В последнее время регистрируются единичные случаи заболевания новым штаммом коронавируса «Стратус». Данная ситуация характерна и в целом для России, отметили в ведомстве.По словам специалистов, у этого варианта ковида высокая заразность, симптомы в основном лёгкие (похожие на другие варианты омикрона), часто отмечается осиплость голоса. Подчеркивается, что он не вызывает более тяжёлого течения болезни по сравнению с предыдущими штаммами.«Чтобы защитить себя в период подъема заболеваемости рекомендуется соблюдать такие же меры профилактики, как и при профилактике острых респираторных инфекций – использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения. В случае недомогания обязательно обращаться к врачу, особенно это касается людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания. В организациях рекомендуется использовать оборудования для обеззараживания воздуха», - заключили в республиканском Роспотребнадзоре.