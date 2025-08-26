В Бурятии мошенники обманули 88-летнего дедушку

Жертвой мошенников накануне стал 88-летний дедушка, оставшийся без 405 тысяч рублей. 24 августа пожилому мужчине на стационарный телефон позвонил мошенник под видом сотрудника компании связи и выманил у него паспортные данные, необходимые для продления обслуживания домашнего телефона.

На следующий день ему позвонила женщина, представившаяся сотрудником «Роспотребнадзора», сказав, что на его имя открываются банковские счета, а деньги переводятся «внешнеполитическим врагам». Далее к разговору подключился «юрист», следуя инструкциям которого пенсионер добрался на такси до торгового центра, через банкомат перевел 405 тысяч рублей личных сбережений на «безопасный» счет.

Фото: loon.site