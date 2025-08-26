Житель Улан-Удэ распространял «синтетику» в трех регионах

В Бурятии предстанут перед судом двое участников преступного сообщества, занимавшихся распространением «синтетики» в трёх регионах России. В серии тяжких и особо тяжких преступлений обвиняются ранее судимые жители Улан-Удэ 42 и 52 лет.Следователи установили причастность мужчин к 12 эпизодам противоправной деятельности (в том числе незаконное хранение и покушение на сбыт наркотических средств, а также участие в преступном сообществе). Злоумышленники сбывали наркотики с декабря 2023 по март 2024 года. Действовали по указке анонимных нанимателей, которые предлагали в мессенджерах и соцсетях возможность высокого заработка.Фигуранты не были знакомы друг с другом, но работали в интересах одного и того же теневого наркомаркета, исполняя роли межрегиональных перевозчиков, розничных закладчиков и фасовщиков. Они получали оптовые партии «дури» бесконтактным путём, расфасовывали их на мелкие веса и помещали в тайники в жилом секторе и лесных массивах Улан-Удэ.Также 52-летний фигурант распространял оптовые партии наркотиков на территории Якутии и Магаданской области.«Обвиняемые были задержаны в городе Улан-Удэ в марте прошлого года в результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД. В ходе личного досмотра фигурантов, а также из оборудованных ими схронов полицейскими было изъято более 2,3 кг синтетических наркотиков – мефедрона и альфа-PVP», - рассказали в МВД по Бурятии.Материалы уголовного дела вместе с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Приговора суда кладмены дожидаются, находясь под стражей.