В Бурятии проверят системы оповещения населения

27 августа в Бурятии пройдет плановая проверка работоспособности Комплексной системы экстренного оповещения населения. Цель проверки – убедиться в готовности системы к оперативному информированию населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

- В период с 10:00 до 10:15 по местному времени будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!». После звукового сигнала последует речевое сопровождение: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевое сообщение будет повторено три раза, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Сигнал «Внимание всем» прозвучит в Улан-Удэ, Северобайкальске, селах Ганзурино, Хурамша, Сотниково Иволгинского района, селах Солонцы, Вознесеновка, Саратовка, Кордон Тарбагатайского района и селе Ильинка Прибайкальского района.

Специалисты агентства ГО и ЧС обращаются к жителям и гостям республики с просьбой сохранять спокойствие во время проведения проверки.

Важно помнить: сигнал «Внимание всем!» — это сигнал, предупреждающий о возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Во время плановой проверки никаких действий предпринимать не требуется. Однако, в случае реальной угрозы, необходимо внимательно слушать указания органов власти и экстренных служб, которые будут передаваться по телевидению, радио и другим доступным каналам связи, и действовать в соответствии с полученными инструкциями.

Фото: loon.site