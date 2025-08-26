Общество 26.08.2025 в 10:22

В Улан-Удэ сделают третью полосу на улице Ербанова

По словам мэра, это значительно улучшит транспортную ситуацию на данном участке
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сделают третью полосу на улице Ербанова
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ оборудуют третью полосу для движения автомобилей на улице Ербанова по направлению к Элеватору до перекрестка, с поворотом на улицу Коммунистическая. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, это значительно улучшит транспортную ситуацию на данном участке.

Сейчас подрядчик уже демонтировал старое ограждение и срезал грунт. В рамках работ строители сделают переустройство ливневой канализации возле Дома быта, перенесут 2 светофора и бортовые камни, а также модернизируют системы полива газонов. Завершающим этапом станет укладка асфальта.


«Все ремонтные работы проводятся исключительно ночью, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов днем», - отметил Игорь Шутенков.
Теги
движение

Все новости

На севере Бурятии строят многопрофильную поликлинику
26.08.2025 в 11:12
Бурятскую кухню признали лучшей на фестивале «Вкус дружбы»
26.08.2025 в 11:01
В Бурятии хотят ввести возрастное ограничение на продажу бензина
26.08.2025 в 10:55
Забайкальский застройщик привёз из Армении 12-тонную статую
26.08.2025 в 10:46
Пьяный вахтовик устроил дебош на иркутском рейсе
26.08.2025 в 10:39
В Бурятии проверят системы оповещения населения
26.08.2025 в 10:23
В Улан-Удэ сделают третью полосу на улице Ербанова
26.08.2025 в 10:22
Республиканский бизнес-инкубатор в Улан-Удэ преобразуют
26.08.2025 в 10:18
Пьяный улан-удэнец ударил работницу «скорой»
26.08.2025 в 09:54
Семь человек тушат лесной пожар на севере Бурятии
26.08.2025 в 09:40
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
На севере Бурятии строят многопрофильную поликлинику
Объект готов уже на 65%
26.08.2025 в 11:12
Бурятскую кухню признали лучшей на фестивале «Вкус дружбы»
Мероприятие проходило в Ноябрьске
26.08.2025 в 11:01
Забайкальский застройщик привёз из Армении 12-тонную статую
Бизнесмен Спартак Манукян из Агинска отгрузил самый крупный подарок буддистам
26.08.2025 в 10:46
В Бурятии проверят системы оповещения населения
Проверка пройдет 27 августа
26.08.2025 в 10:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru