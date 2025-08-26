В Улан-Удэ сделают третью полосу на улице Ербанова

Сейчас подрядчик уже демонтировал старое ограждение и срезал грунт. В рамках работ строители сделают переустройство ливневой канализации возле Дома быта, перенесут 2 светофора и бортовые камни, а также модернизируют системы полива газонов. Завершающим этапом станет укладка асфальта.











В Улан-Удэ оборудуют третью полосу для движения автомобилей на улице Ербанова по направлению к Элеватору до перекрестка, с поворотом на улицу Коммунистическая. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, это значительно улучшит транспортную ситуацию на данном участке.«Все ремонтные работы проводятся исключительно ночью, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов днем», - отметил Игорь Шутенков.