Общество 26.08.2025 в 10:22
В Улан-Удэ сделают третью полосу на улице Ербанова
По словам мэра, это значительно улучшит транспортную ситуацию на данном участке
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ оборудуют третью полосу для движения автомобилей на улице Ербанова по направлению к Элеватору до перекрестка, с поворотом на улицу Коммунистическая. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, это значительно улучшит транспортную ситуацию на данном участке.
«Все ремонтные работы проводятся исключительно ночью, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов днем», - отметил Игорь Шутенков.
Сейчас подрядчик уже демонтировал старое ограждение и срезал грунт. В рамках работ строители сделают переустройство ливневой канализации возле Дома быта, перенесут 2 светофора и бортовые камни, а также модернизируют системы полива газонов. Завершающим этапом станет укладка асфальта.
Тегидвижение