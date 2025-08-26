Забайкальский застройщик привёз из Армении 12-тонную статую

Двенадцатитонную статую Будды привезли из Армении в Забайкалье. Её установили в Агинском дацане. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.

— Статуя Будды Шакьямуни была изготовлена из вулканического туфа в Армении. В Агинский дацан её передали в дар от Спартака Манукяна, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что работы выполнил мастер-самоучка.



Спартак Манукян живет в Забайкалье с 1986 года и является одним из крупных фигур в строительном бизнесе, регулярно выигрывая тендеры на строительство и ремонт бюджетных объектов края.



Фото: Агинский дацан