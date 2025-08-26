Общество 26.08.2025 в 10:46
Забайкальский застройщик привёз из Армении 12-тонную статую
Бизнесмен Спартак Манукян из Агинска отгрузил самый крупный подарок буддистам
Текст: Иван Иванов
Двенадцатитонную статую Будды привезли из Армении в Забайкалье. Её установили в Агинском дацане. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.
— Статуя Будды Шакьямуни была изготовлена из вулканического туфа в Армении. В Агинский дацан её передали в дар от Спартака Манукяна, — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что работы выполнил мастер-самоучка.
Спартак Манукян живет в Забайкалье с 1986 года и является одним из крупных фигур в строительном бизнесе, регулярно выигрывая тендеры на строительство и ремонт бюджетных объектов края.
Фото: Агинский дацан