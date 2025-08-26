У жителя Бурятии стащили колонку на рок-фестивале

В Северо-Байкальском районе Бурятии у 33-летнего жителя поселка Таксимо украли музыкальную колонку на рок-фестивале в городском парке Северобайкальска. Стоимость ущерба составила 8 тысяч рублей.Мужчина рассказал полицейским, что во время мероприятия распивал спиртные напитки и играл на гитаре, оставив колонку рядом со сценой. После концерта ее на месте уже не было.Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен ранее не судимый 58-летний безработный местный житель. Он признался в совершении преступления.Возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.