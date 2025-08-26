Взбесившаяся моторка на Байкале чуть не утопила мужчину с ребенком

Накануне на озере Байкал взбунтовалась моторная лодка, вследствие чего ее пассажиры оказались в воде. Мужчина с девочкой к счастью не пострадали, сообщили в иркутском ТГ-канале «Байкальский маяк».

Странное происшествие случилось в поселке Иркутской области Утулик. Лодка по неизвестной и необъяснимой причине стала крутиться вокруг своей оси, словно пытаясь взлететь. Отца и дочь из воды вытащили люди с проплывавших мимо других лодок, никто из них не пострадал. А вот «успокаивать» взбунтовавшуюся лодку пришлось еще долго, отмечают в телеграмме соседнего региона.

Напомним, что несколько дней назад еще одна моторная лодка самостоятельно отправилась в путь на борту с маленькой собачкой породы Ши-тцу. Это странная выходка плавсредства произошла на Гусином озере.

Фото: ТГ-канал «Байкальский маяк»