Семейная пара из Бурятии передала «Волгу» на нужды СВО

В Бурятии семейная пара из поселка Заиграево, Николай и Любовь Михнюк, передали «Волгу» на нужды специальной военной операции.Автомобиль сняли с учёта, перегнали на базу «Всё для фронта-Все для победы». Там сделают диагностику, при необходимости его подремонтируют и в ближайшее время отправят на фронт.«Машина оправится адресно в помощь нашему военному-земляку для выполнения поставленных задач», - отметили в волонтёрском центре «Крылья ангела».