Общество 26.08.2025 в 12:15

Прокуратура Бурятии раздала штрафы нерадивым работодателям

Одни из них задерживали зарплату, другие – не оформляли трудовые договоры
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии раздала штрафы нерадивым работодателям
Фото: архив «Номер один»
В Заиграевском районе Бурятии прокуратура выявила нарушения трудового законодательства. Оказалось, что Трудовой кодекс в районе не соблюдают не только бизнесмены, но и руководители муниципальных учреждений.

Так в селе Новая Курба владелец двух продуктовых магазинов не заключил с продавцами трудовые договоры в письменной форме, а также не внес соответствующие записи в их в трудовые книжки. 

А в селе Новая Брянь трем работникам одного из муниципальных учреждений несвоевременно выплачивали зарплату. Также там нарушали установленный законом срок оплаты отпуска.

«По представлению прокурора района нарушения закона устранены. За уклонение от оформления трудового договора индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 5 тысяч рублей. Директор учреждения за невыплату зарплаты в установленный срок оштрафован на 10 тысяч рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
