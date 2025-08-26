Общество 26.08.2025 в 12:35

Детей в Бурятии обучили как правильно разбивать кости

Для этого их вооружили специальными «палками-ломалками»
Текст: Елена Кокорина
В Иволгинском районе Бурятии прошел уникальный мастер-класс, посвященный техникам разбивания хребтовой кости. Это мероприятие собрало юных участников, где самому младшему было всего 7 лет.

Мастер-класс провел руководитель Федерации hээр шаалган пор Иволгинскому району Эрдэни Тарбаев. Участники узнали о теоретических основах разбивания хребтовой кости и смогли на практике освоить различные техники. Для ребят были подготовлены специальные «палки-ломалки» различной толщины, чтобы каждый смог попробовать себя в этом виде спорта.

Особое внимание было уделено безопасности при выполнении техник. Инструктор акцентировал внимание на том, что разбивание хребтовой кости требует осторожности и правильного подхода, чтобы избежать травм.

В завершение мастер-класса для всех был организован сладкий стол. Организаторы планируют проводить подобные мероприятия и в будущем, сообщили в группе Иволгинского района.

Фото: loon.site

 

