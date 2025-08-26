Общество 26.08.2025 в 12:43

В селе Бурятии вырыли канавы для сдерживания большой воды

Благодаря этому удалось избежать подтоплений после ливней
Текст: Карина Перова
В селе Бурятии вырыли канавы для сдерживания большой воды
Фото: администрация Иволгинского района
В селе Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии удалось избежать подтоплений после ливней благодаря заранее построенному осушителю-накопителю.

Месяц назад сотрудники МАУ «Иволга» завершили работу по сооружению пяти таких накопителей. Систему запланировали и возвели именно для сдерживания больших объемов ливневых вод в период сильных осадков.

«Накопители приняли и удержали огромный объем воды, предотвратив подтопления прилегающих территорий и дорог. Это не аварийная мера, а результат плановой и продуманной работы по благоустройству и защите района», - заявили в администрации Иволгинского района.
Теги
осушитель-накопитель Нижняя Иволга

Дизайн и разработка — nanzat.ru