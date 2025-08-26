В нацпарке Бурятии фотоловушка привлекла любопытного оленя

В Тункинском национальном парке в Бурятии любопытный благородный олень изучил фотоловушку. На кадрах видно, как сначала осторожно высовываются уши, затем открываются большие глаза, внимательно наблюдающие за окружающим миром.Затем животное тщательно обнюхало и внимательно оценило незнакомый предмет.«Но самый трогательный момент впереди: красавец решился прикоснуться к объективу своим аккуратным носиком, оставив там маленькие отпечатки своего присутствия», - рассказали в нацпарке.