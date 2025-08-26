Общество 26.08.2025 в 13:02

В нацпарке Бурятии фотоловушка привлекла любопытного оленя

Животное тщательно обнюхало и оценило незнакомый предмет
Текст: Карина Перова
В нацпарке Бурятии фотоловушка привлекла любопытного оленя
Фото: Тункинский национальный парк
В Тункинском национальном парке в Бурятии любопытный благородный олень изучил фотоловушку. На кадрах видно, как сначала осторожно высовываются уши, затем открываются большие глаза, внимательно наблюдающие за окружающим миром.

Затем животное тщательно обнюхало и внимательно оценило незнакомый предмет.

«Но самый трогательный момент впереди: красавец решился прикоснуться к объективу своим аккуратным носиком, оставив там маленькие отпечатки своего присутствия», - рассказали в нацпарке.

