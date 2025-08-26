Житель Бурятии убил собутыльника ударом ножа в сердце

51-летний житель Баунтовского района, в декабре прошлого года убивший собутыльника (ударил ножом в сердце), пытался обжаловать приговор. Однако апелляционная инстанция оставила его без изменения.В тот роковой вечер мужчины вместе употребляли спиртное. Потерпевший все это время нервничал и ругался по телефону с супругой. В конце концов последняя приехала за загулявшим мужем и попыталась увезти его домой. Но тот отказался ехать и выгнал женщину, обложив нецензурными выражениями.Приятель сделал ему замечание, после чего между ними вспыхнула ссора. В какой-то момент первый мужчина вонзил нож в сердце собутыльнику. Тот скончался на месте через непродолжительное время от сильной кровопотери.4 июня Баунтовский районный суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Но мужчина вину не признал, заявил, мол, нанес один удар ножом в целях самообороны.«Суд к его доводам отнесся критически, как к способу защиты, с помощью которого тот пытался уйти от ответственности за содеянное. Судом было установлено, что у потерпевшего в руках каких-либо предметов не было, жизни и здоровью подсудимого ничего не угрожало. Верховный Суд РБ не согласился с доводами апеллянта, и оставил приговор суда первой инстанции без изменения», - говорится в сообщении.Кроме того, с мужчины взыскали компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей в пользу вдовы приятеля.