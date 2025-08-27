Жители Улан-Удэ массово отказываются от дров

В Улан-Удэ цена одного «куба» дров превысила 7,5 тыс. рублей, но по новым ценам население частного сектора не спешит заготавливаться. За три года непрерывного роста цен произошло кардинальное изменение потребительских настроений домовладельцев. Население города просто перестало покупать дрова, перейдя на полное или частичное электроотопление.Одной из причин перехода стал опережающий в несколько раз официальную инфляцию рост цен на дрова, вызванный в том числе санкциями. Лесоперерабатывающий комплекс Бурятии с 2022 года из-за введенных ограничений перестал поставлять за рубеж огромные партии лесоматериалов. В том числе в Китай, который значительно сократил импорт леса. Если еще несколько лет назад объемы заготовки древесины в республике доходили до 2,8 млн «кубов», то сейчас они упали более чем в три раза и ежегодно снижаются.Соответственно, остатков от товарной древесины, которые шли на дрова, было много. Но сегодня, поскольку на экспорт рубят меньше леса, а «щепок» в виде горбыля и опилок населению остается мало, цена древесных отходов для отопления растет.Также в числе причин падения цен называется и снижение числа пожаров в последние годы, когда горельник продавался дешевле обычной древесины.В итоге стоимость электроэнергии для отопления домов почти сравнялась с отоплением при сжигании дров. Кроме того, современное поколение домовладельцев все чаще выбирает комфорт и удобство.- В этом году число продаж твердотопливных котлов, особенно на угле, в Улан-Удэ снизилось примерно на 30% по сравнению в 2024 годом, тогда как продажи электрокотлов, теплых полов и инфракрасных излучателей, наоборот, немного выросли, - говорит Сергей, менеджер крупной улан-удэнской фирмы по продаже теплового оборудования.Он сообщил, что электрическое отопление обеспечивает более равномерное и автоматизированное тепло, что повышает уровень комфорта для жителей. Нет необходимости заниматься заготовкой, хранением и подготовкой дров, что значительно упрощает процесс отопления. И, по сути, обходится дешевле дровяного отопления (если оценивать как труд колку дров, топку и вынос золы).Для Улан-Удэ эти глобальные изменения потребительского поведения несут пользу в первую очередь в виде улучшения экологической ситуации.Электроотопление позволяет снизить выбросы вредных веществ и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду в столице Бурятии.- Дрова берут мало, в основном горбыль и отрезки на бани и камины, - жалуются продавцы древесины. В Улан-Удэ такие поселки, как Радужный, Светлый, Верхняя Березовка, Комушка массово переходят на электроотопление.Радует экологов и рост цен на уголь, из-за чего его потребление в частном секторе тоже упало. За три года стоимость угля выросла в три раза, тогда как электроэнергия за это же время - чуть больше 30%.Пока же энергопереход сдерживают нехватка энергетических мощностей и плохое состояние сетей в Улан-Удэ, где годами не модернизировались инженерные коммуникации. Это несет риски отключений в период пиковых нагрузок, особенно в декабре-феврале.Так, в 2022 году годовой объем потребления электроэнергии в республике составил 5883 млн кВт*ч. В 2023 году – 6136 млн кВт*ч. В 2024 году потребление скакнуло до 6700 млн кВт*ч.Электропотребление в республике продолжит расти до 2030 года.В Улан-Удэ на электроотопление до 2030 года перейдут около 12 тыс. домов. В рамках программы «Чистый воздух» на это заложено порядка 20 млрд рублей. Вопрос только в том, что не произошло бы секвестра этих расходов в связи с дефицитом бюджетов всех уровней в 2025 году.