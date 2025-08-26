Общество 26.08.2025 в 13:43

«Закрепили отношения на вершине мира»

Новосибирский фотограф отпраздновал свадьбу на Северном полюсе
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Закрепили отношения на вершине мира»
Фото: предоставлено Вадимом Махоровым и клубом полярных путешествий
Новосибирский фотограф Вадим Махоров отпраздновал свадьбу с женой Алиной на Северном полюсе. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

- Хоть мы и женаты уже девять лет, а вместе уже 13 лет, решили закрепить наши отношения на самой вершине планеты.

В беседе с КП-Новосибирск Вадим Махоров отметил, что на Северном полюсе было прохладно, но несмотря на это, праздник прошел хорошо.

- Было прохладно, но мы справились. Эмоции были классные. Теплый семейный праздник растопил лед, - сказал он.

Свадебную церемонию проводил капитан атомного ледокола Руслан Сасов. Свидетелем выбрали экспедиционного лидера клуба полярных путешествий Николая Савельева.


Теги
свадьба

Все новости

Фермер из Бичуры произвел впечатление на главу Бурятии
26.08.2025 в 13:58
В Бурятии открыли шестой Центр общения старшего поколения
26.08.2025 в 13:53
«Закрепили отношения на вершине мира»
26.08.2025 в 13:43
Житель Бурятии убил собутыльника ударом ножа в сердце
26.08.2025 в 13:35
В нацпарке Бурятии фотоловушка привлекла любопытного оленя
26.08.2025 в 13:02
В селе Бурятии вырыли канавы для сдерживания большой воды
26.08.2025 в 12:43
Детей в Бурятии обучили как правильно разбивать кости
26.08.2025 в 12:35
Прокуратура Бурятии раздала штрафы нерадивым работодателям
26.08.2025 в 12:15
Семейная пара из Бурятии передала «Волгу» на нужды СВО
26.08.2025 в 12:12
Взбесившаяся моторка на Байкале чуть не утопила мужчину с ребенком
26.08.2025 в 12:11
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
Фермер из Бичуры произвел впечатление на главу Бурятии
За восемь лет аграрий превратился в передовика района
26.08.2025 в 13:58
В Бурятии открыли шестой Центр общения старшего поколения
Он появился в Кабанске
26.08.2025 в 13:53
Житель Бурятии убил собутыльника ударом ножа в сердце
Тот пытался обжаловать приговор суда, заявив о самообороне
26.08.2025 в 13:35
В нацпарке Бурятии фотоловушка привлекла любопытного оленя
Животное тщательно обнюхало и оценило незнакомый предмет
26.08.2025 в 13:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru