Общество 26.08.2025 в 13:43
«Закрепили отношения на вершине мира»
Новосибирский фотограф отпраздновал свадьбу на Северном полюсе
Текст: КП-Новосибирск
Новосибирский фотограф Вадим Махоров отпраздновал свадьбу с женой Алиной на Северном полюсе. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.
- Хоть мы и женаты уже девять лет, а вместе уже 13 лет, решили закрепить наши отношения на самой вершине планеты.
В беседе с КП-Новосибирск Вадим Махоров отметил, что на Северном полюсе было прохладно, но несмотря на это, праздник прошел хорошо.
- Было прохладно, но мы справились. Эмоции были классные. Теплый семейный праздник растопил лед, - сказал он.
Свадебную церемонию проводил капитан атомного ледокола Руслан Сасов. Свидетелем выбрали экспедиционного лидера клуба полярных путешествий Николая Савельева.
Тегисвадьба