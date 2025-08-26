Общество 26.08.2025 в 13:53

В Бурятии открыли шестой Центр общения старшего поколения

Он появился в Кабанске
Текст: Карина Перова
Фото: отделение СФР по Бурятии
Сегодня, 26 августа, в райцентре Кабанского района Бурятии начал работу шестой в республике Центр общения старшего поколения. Его открыли на базе отделения Соцфонда по РБ (ул. Октябрьская, 22 «Б»).

Там уже установили телевизор и компьютерную технику, обустроили помещения для занятий и досуга. Здесь пенсионеры со всего района смогут проводить больше времени со сверстниками, посещать кружки по интересам, проходить курсы по компьютерной грамотности и заниматься активным отдыхом.

«В Центре общения будут проводить полезные лекции по защите от мошенников, мастер-классы по различными видам рукоделия, отмечать праздники и дни рождения, организовывать концерты и заниматься физкультурой», - отметили в отделении СФР по Бурятии.
Центр общения старшего поколения

ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

