Общество 26.08.2025 в 15:10

В Бурятии бросят силы на сохранение манула

Проект ученых поддержал Президентский фонд природы
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии бросят силы на сохранение манула
Фото: Бурприрода
В Тугнуйском заказнике в Мухоршибирском районе Бурятии команда ученых Сибирского отделения РАН будет реализовывать проект по сохранению краснокнижного манула. Инициативу поддержал и высоко оценил (на 82,17 балла) Президентский фонд природы.

«Это комплексная оценка состояния и качества местообитаний манула, установка фотоловушек, специальных конструкций – искусственных убежищ, предназначенных для защиты манула от хищников и бродячих собак. Помимо этого, будет реализовано функциональное зонирование территории заказника с рекомендациями по режимам использования зон, направленное на сохранение кормовой базы манула и удовлетворение потребностей манула в период размножения», - сказала руководитель проекта, кандидат биологических наук Наталья Борисова.

По итогу создадут протокол оценки пригодности биотопов для обитания манула. Полевые и дистанционные данные систематизируют, проанализируют с помощью ГИС-технологий и специализированного программного обеспечения. Также составят карты распределения ключевых объектов среды обитания манула на основе сбора спутниковых снимков и аэрофотоснимков.

«Такой комплексный подход для сохранения краснокнижного вида животных будет реализован впервые в России. Эти подходы впоследствии могут быть масштабированы и применены на других степных территориях. Ожидается, что проект позволит увеличить площадь и качество пригодных для манула местообитаний, снизить уровень антропогенных угроз, повысить экологическую осведомлённость местных жителей. Проект ориентирован на долгосрочную защиту популяции манула и восстановление степных экосистем, на формирование экоориентированного мышления у населения Байкальского региона», - отметили специалисты.
Теги
манул проект

Все новости

Житель Бурятии влип на крупный штраф из-за иностранцев
26.08.2025 в 16:05
В Улан-Удэ дорожники завершают ремонт на улице Цивилева
26.08.2025 в 15:39
Жители Якутска пристрастились к мухоморам
26.08.2025 в 15:36
В Бурятии подскочило в цене молоко
26.08.2025 в 15:24
В Бурятии бросят силы на сохранение манула
26.08.2025 в 15:10
Жителей Бурятии призывают присоединиться к экодвижению
26.08.2025 в 15:04
Глава Бурятии вновь попробовал себя в качестве лепщика бууз
26.08.2025 в 15:03
Фермер из Бичуры произвел впечатление на главу Бурятии
26.08.2025 в 13:58
В Бурятии открыли шестой Центр общения старшего поколения
26.08.2025 в 13:53
«Закрепили отношения на вершине мира»
26.08.2025 в 13:43
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
В Улан-Удэ дорожники завершают ремонт на улице Цивилева
Благоустройство выполнено на 90%
26.08.2025 в 15:39
Жители Якутска пристрастились к мухоморам
Так любители психоделических препаратов «расширяют сознание»
26.08.2025 в 15:36
В Бурятии подскочило в цене молоко
Рост цен объясняют проблемами с обслуживанием иностранного оборудования
26.08.2025 в 15:24
Жителей Бурятии призывают присоединиться к экодвижению
Простые шаги помогут сохранить природу родного края
26.08.2025 в 15:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru