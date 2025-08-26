В Бурятии бросят силы на сохранение манула

В Тугнуйском заказнике в Мухоршибирском районе Бурятии команда ученых Сибирского отделения РАН будет реализовывать проект по сохранению краснокнижного манула. Инициативу поддержал и высоко оценил (на 82,17 балла) Президентский фонд природы.«Это комплексная оценка состояния и качества местообитаний манула, установка фотоловушек, специальных конструкций – искусственных убежищ, предназначенных для защиты манула от хищников и бродячих собак. Помимо этого, будет реализовано функциональное зонирование территории заказника с рекомендациями по режимам использования зон, направленное на сохранение кормовой базы манула и удовлетворение потребностей манула в период размножения», - сказала руководитель проекта, кандидат биологических наук Наталья Борисова.По итогу создадут протокол оценки пригодности биотопов для обитания манула. Полевые и дистанционные данные систематизируют, проанализируют с помощью ГИС-технологий и специализированного программного обеспечения. Также составят карты распределения ключевых объектов среды обитания манула на основе сбора спутниковых снимков и аэрофотоснимков.«Такой комплексный подход для сохранения краснокнижного вида животных будет реализован впервые в России. Эти подходы впоследствии могут быть масштабированы и применены на других степных территориях. Ожидается, что проект позволит увеличить площадь и качество пригодных для манула местообитаний, снизить уровень антропогенных угроз, повысить экологическую осведомлённость местных жителей. Проект ориентирован на долгосрочную защиту популяции манула и восстановление степных экосистем, на формирование экоориентированного мышления у населения Байкальского региона», - отметили специалисты.