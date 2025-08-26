Жителей Бурятии призывают присоединиться к экодвижению

У каждого из нас есть возможность внести свой вклад в улучшение состояния окружающей среды и сохранить первозданную природу родного края. Для этого надо лишь научиться не оставлять мусор после своего отдыха, а забирать его с собой, советуют в министерстве природных ресурсов Бурятии.

Также можно попробовать стать частью экодвижений по очистке побережий, сбору макулатуры или снизить использование своего автомобиля, примкнув к акции «Выбираю чистый воздух».

Эти шаги являются простыми, но эффективными способами сделать нашу жизнь более осознанной и бережной к природе.

Нацпроект «Экологическое благополучие», реализуемый по указу Владимира Путина, напоминает: забота об окружающей среде начинается с каждого из нас.

Подробнее об этом рассказали в карточках.

Фото: минприроды Бурятии