В Бурятии подскочило в цене молоко

Рост цен объясняют проблемами с обслуживанием иностранного оборудования
Текст: Иван Иванов
По данным мониторинга, который ведется в рамках так называемого «Индекса Мишек», с 16 по 23 августа в российских магазинах значительно выросли цены на ряд социально значимых товаров. Об этом сообщил Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС, передает «Газета.Ru».

Наибольший скачок цен за неделю продемонстрировало молоко «Домик в деревне» (3,2%) — +18,2%. В Улан-Удэ стоимость 950 мл пакета этой марки превысила 155 рублей. Стоимость 2,5% бренда «Простоквашино» (пакет 950 мл) -140 рублей, а молоко жирностью 3,2% подорожало до 150 рублей. 

Молочники объясняют причины подорожания ростом стоимости сырья. Влияют также высокая ключевая ставка, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования.

Фото: loon.site

цены

