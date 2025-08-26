В Улан-Удэ дорожники завершают ремонт на улице Цивилева

В Улан-Удэ завершают ремонт на улице Цивилева, на участке протяженностью 450 метров. Благоустройство выполнено на 90%, заявили в администрации города.Дорожники сделали основной объем работ: уложили новый асфальт, тротуарную плитку и установили бордюры. Остался финальный этап – обустройство съездов к социальным и торговым объектам, нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков.«Самый сложный этап – это монтаж бортовых камней на радиусах закругления. Каждый элемент требует идеальной подгонки: нужно не просто установить бордюр, а создать плавный переход, где каждый последующий элемент точно повторяет угол предыдущего», - отметил руководитель подрядной организации Алексей Хамеруев.В столице Бурятии этим летом ремонтируют 11 дорожных участков в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего с 2017 года благодаря нацпроектам в городе обновили 154 участка дорог. Это позволило привести в нормативное состояние 85% магистралей Улан-Удэ.