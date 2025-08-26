Общество 26.08.2025 в 15:39

В Улан-Удэ дорожники завершают ремонт на улице Цивилева

Благоустройство выполнено на 90%
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ дорожники завершают ремонт на улице Цивилева
Фото: администрация Улан-Удэ
В Улан-Удэ завершают ремонт на улице Цивилева, на участке протяженностью 450 метров. Благоустройство выполнено на 90%, заявили в администрации города.

Дорожники сделали основной объем работ: уложили новый асфальт, тротуарную плитку и установили бордюры. Остался финальный этап – обустройство съездов к социальным и торговым объектам, нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков.

«Самый сложный этап – это монтаж бортовых камней на радиусах закругления. Каждый элемент требует идеальной подгонки: нужно не просто установить бордюр, а создать плавный переход, где каждый последующий элемент точно повторяет угол предыдущего», - отметил руководитель подрядной организации Алексей Хамеруев.

В столице Бурятии этим летом ремонтируют 11 дорожных участков в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего с 2017 года благодаря нацпроектам в городе обновили 154 участка дорог. Это позволило привести в нормативное состояние 85% магистралей Улан-Удэ.
Теги
Цивилева ремонт дорога

