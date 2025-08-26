Общество 26.08.2025 в 17:50

Житель Улан-Удэ сядет почти на 10 лет за убийство сожителя бывшей жены

Горожанин зарезал противника во время совместной попойки
Текст: Карина Перова
Житель Улан-Удэ сядет почти на 10 лет за убийство сожителя бывшей жены
Фото: архив «Номер один»
В Октябрьском районном суде Улан-Удэ вынесли приговор мужчине, убившему сожителя бывшей жены. Ему назначили наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Трагедия произошла 18 апреля в квартире в 111-м микрорайоне. Горожанин приехал в гости к экс-супруге и стал выпивать с ее сожителем. Вечером между пьяными мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. Гость схватил нож и нанес им противнику несколько ударов в грудную клетку и по другим частям тела.

«От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник покинул квартиру и попытался скрыться, но спустя некоторое время его задержали сотрудники полиции», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.
Теги
убийство приговор

