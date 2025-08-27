Общество 27.08.2025 в 08:51
Клон главы минздрава Бурятии просит медиков предоставить данные по стажу
Аферисты снова подделали аккаунт Евгении Лудуповой
Текст: Карина Перова
Мошенники снова подделали аккаунт в Telegram министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой. Аферисты от ее имени рассылают сообщения медицинским работникам, ветеранам сферы с просьбой предоставить данные по стажу и др.
Кроме того, в последнее время участились случаи с созданием фейковых страниц докторов. Липовые специалисты просят проголосовать в различных конкурсах.
«Будьте бдительны, не проходите по указанным ссылкам, пере проверяйте информацию у руководителей», - призвала министр.
