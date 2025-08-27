Клон главы минздрава Бурятии просит медиков предоставить данные по стажу

Мошенники снова подделали аккаунт в Telegram министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой. Аферисты от ее имени рассылают сообщения медицинским работникам, ветеранам сферы с просьбой предоставить данные по стажу и др.Кроме того, в последнее время участились случаи с созданием фейковых страниц докторов. Липовые специалисты просят проголосовать в различных конкурсах.«Будьте бдительны, не проходите по указанным ссылкам, пере проверяйте информацию у руководителей», - призвала министр.