27.08.2025 в 08:51

Клон главы минздрава Бурятии просит медиков предоставить данные по стажу

Аферисты снова подделали аккаунт Евгении Лудуповой
Текст: Карина Перова
Клон главы минздрава Бурятии просит медиков предоставить данные по стажу
Фото: соцсети
Мошенники снова подделали аккаунт в Telegram министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой. Аферисты от ее имени рассылают сообщения медицинским работникам, ветеранам сферы с просьбой предоставить данные по стажу и др.

Кроме того, в последнее время участились случаи с созданием фейковых страниц докторов. Липовые специалисты просят проголосовать в различных конкурсах.

«Будьте бдительны, не проходите по указанным ссылкам, пере проверяйте информацию у руководителей», - призвала министр.
фейк мошенники Евгения Лудупова

Клон главы минздрава Бурятии просит медиков предоставить данные по стажу
27.08.2025 в 08:51
