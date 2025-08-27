В Бурятии штрафы для торгующих вне установленных мест пенсионеров будут щадящими

Депутаты Народного Хурала Бурятии обсудили поправки в статью № 58 регионального закона «Об административных правонарушениях», которые касаются торговли вне установленных мест. Проект закона будет внесен на очередную сессию республиканского парламента.Было решено снизить санкции для пенсионеров, продающих на улице овощи со своего огорода. Сначала им грозит предупреждение, а при повторном нарушении штраф начинается от 300 рублей.Также парламентарии рассмотрели ситуацию с несанкционированной торговлей мясом, рыбой и другими продуктами в промышленных масштабах. Речь идет не о жителях деревень, а о приезжих продавцах из других регионов, которые завозят непроверенную продукцию фурами, торгуют тушами и рыбой прямо с машин.«Именно такая торговля несет реальную угрозу для здоровья, и здесь штрафы будут жесткими – до 100 тыс. рублей», - заявил депутат Семён Матхеев.Подчеркивается, что сейчас в Улан-Удэ готовится 15 дополнительных площадок, где можно будет легально и спокойно продавать продукцию.