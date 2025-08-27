Общество 27.08.2025 в 09:24

В Бурятии костёр чуть не стал причиной лесного пожара

Его вовремя засекла камера лесников
Текст: Елена Кокорина
За прошедшие сутки в лесах Бурятии новых пожаров не зарегистрировано, но камера зафиксировала дым в Прибайкальском районе. По прибытию на место возможного пожара лесники обнаружили беспечных граждан, которые разожгли костёр, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Пожар, возникший по вине человека в Северо-Байкальском районе был накануне ликвидирован. Его площадь составила 0,4 гектара. На утро 27 августа в лесах Бурятии пожаров нет. Будьте внимательны и осторожны в лесу. На территории лесного фонда Бурятии действует особой противопожарный режим. Соблюдайте правила пожарной безопасности и не используйте открытый огонь, - предупредили в РАЛХ.

Фото: loon.site

