Для угольщиков Бурятии споет певица Нюша

Перед угольщиками Бурятии выступит известная российская певица Нюша. Исполнительница стала хедлайнером мероприятия в честь Дня шахтера. Концерт пройдет 30 августа в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района (16+).Днем на территории ФОК «Угольщик» состоится программа для детей, а вечером – торжественное открытие и выступления. Помимо Нюши, на сцену выйдут кавер-группы Оffbeat Orchestra и Pina Colada. В 23:00 прогремит салют.В 2010-е годы Nyusha была очень популярна: её песни звучали на каждой второй радиоволне. Фанаты часто отмечают ее ранние творения – песни «Вою на луну», «Не перебивай», «Больно» и «Выше».Возрастное ограничение 16+