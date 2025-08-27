Полосатики в Бурятии начали готовиться к зиме

Пока жители Бурятии с грустью провожают лето, полосатики во всю готовятся к зиме. Пока есть возможность, азиатские бурундуки активно запасают корм.

Известно, что летом и в начале осени они прячут до 8 кг разнообразной пищи, которую складывают в свои норы, либо неглубоко закапывают недалеко от своего жилища. Провизия будет использована в ненастные дни и ранней весной после пробуждения.

- Меню у бурундуков богатое: семена хвойных и лиственных пород, почки, цветы, ягоды, грибы, семена диких трав и кустарников, всевозможные растения, насекомые, их личинки и куколки. Давайте дружно пожелаем всем пушистикам удачи в поисках вкусной еды, - пишут в ТГ-канале «Заповедное Подлеморье».

Фото: «Заповедное Подлеморье»