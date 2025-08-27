Общество 27.08.2025 в 09:40

Полосатики в Бурятии начали готовиться к зиме

Бурундуки активно запасают корм
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Полосатики в Бурятии начали готовиться к зиме

Пока жители Бурятии с грустью провожают лето, полосатики во всю готовятся к зиме. Пока есть возможность, азиатские бурундуки активно запасают корм.

Известно, что летом и в начале осени они прячут до 8 кг разнообразной пищи, которую складывают в свои норы, либо неглубоко закапывают недалеко от своего жилища. Провизия будет использована в ненастные дни и ранней весной после пробуждения.

- Меню у бурундуков богатое: семена хвойных и лиственных пород, почки, цветы, ягоды, грибы, семена диких трав и кустарников, всевозможные растения, насекомые, их личинки и куколки. Давайте дружно пожелаем всем пушистикам удачи в поисках вкусной еды, - пишут в ТГ-канале «Заповедное Подлеморье».

Фото: «Заповедное Подлеморье»

 

Теги
бурундук

Все новости

Наркоторговцу из Улан-Удэ в два раза усилили наказание
27.08.2025 в 10:12
В районе Бурятии стобалльникам по ЕГЭ будут выплачивать крупные премии
27.08.2025 в 09:55
В Забайкалье отключили мобильный интернет
27.08.2025 в 09:47
Полосатики в Бурятии начали готовиться к зиме
27.08.2025 в 09:40
Глава Бурятии примет участие в деловой программе Восточного экономического форума
27.08.2025 в 09:32
Для угольщиков Бурятии споет певица Нюша
27.08.2025 в 09:31
В Бурятии костёр чуть не стал причиной лесного пожара
27.08.2025 в 09:24
Мошенники обманули 10-летнего мальчика из Улан-Удэ
27.08.2025 в 09:10
В Бурятии штрафы для торгующих вне установленных мест пенсионеров будут щадящими
27.08.2025 в 09:10
Правила хранения продуктов в холодильнике
27.08.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
В районе Бурятии стобалльникам по ЕГЭ будут выплачивать крупные премии
Также выплаты получат их педагоги-наставники
27.08.2025 в 09:55
В Забайкалье отключили мобильный интернет
Меры приняты в рамках противодействия «сетевым» угрозам
27.08.2025 в 09:47
Для угольщиков Бурятии споет певица Нюша
Исполнительница стала хедлайнером мероприятия в честь Дня шахтера
27.08.2025 в 09:31
В Бурятии костёр чуть не стал причиной лесного пожара
Его вовремя засекла камера лесников
27.08.2025 в 09:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru