27.08.2025 в 09:47

В Забайкалье отключили мобильный интернет

Меры приняты в рамках противодействия «сетевым» угрозам
Текст: Иван Иванов
В Забайкалье отключили мобильный интернет
Фото: freepik.com
В Забайкальском крае ввели ограничения на мобильную связь, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ограничения коснулись не только смартфонов, но и других устройств, подключенных к интернету через мобильные SIM-карты, например, терминалов оплаты. Вместе с тем, ограничения не распространяются на голосовую связь, проводной интернет и Wi-Fi. Пользоваться сетью по-прежнему можно дома, в офисах и общественных местах.

«Понимаем, что отсутствие мобильного интернета создает неудобства, и просим с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам. Также хочу обратить внимание на то, что не стоит устанавливать усилители сигнала сотовой связи (репитеры). Самостоятельная установка усилителей сигнала сотовой связи гражданами законодательством не предусмотрена. За самовольную установку усилителей предусмотрена административная ответственность. Любой репитер создает помехи и дополнительную нагрузку на базовые станции оператора связи, что приводит к снижению качества сигнала для всех абонентов», – сказал заместитель министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Иван Ларионов.

Решение было принято Антитеррористической комиссией Забайкальского края из-за изменения оперативной обстановки и профилактики сетевых угроз.

Жителям края рекомендуют договориться с близкими о связи через смс или по звонку. Также стоит носить в кошельке наличные, записать номера служб такси и запомнить номера телефонов экстренных служб.

Нашим соседям чертовски не везёт в этом году. Летом край испытал мощные пожары и наводнения. А на прошлой неделе в ряде районов Забайкальского края возникали перебои с поставками топлива. Но к сегодняшнему дню проблема была решена.
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

