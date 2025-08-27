В районе Бурятии стобалльникам по ЕГЭ будут выплачивать крупные премии

В Еравнинском районе Бурятии будут выплачивать премии выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ, а также их учителям. 11-классники получат 100 тысяч рублей, а их педагоги-наставники – 50 тысяч рублей.Такую поддержку будет оказывать депутат Народного Хурала Анатолий Дымчиков. Глава района Чингис Цыренжапов подписал с парламентарием соответствующее соглашение о сотрудничестве. Меценат считает, что помощь одаренным детям станет дополнительной мотивацией для всех школьников стараться учиться лучше и добиваться высоких результатов.К слову, Дымчиков в этом году уже передал сертификат на 100 тысяч рублей выпускнице Сосново-Озёрской средней школы № 2 Алине Черных, которая набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии.«Соглашение позволит сформировать благоприятную среду для подготовки будущих специалистов и создаст условия для привлечения внимания к образовательным достижениям молодого поколения Еравнинского района», - сказал Чингис Цыренжапов.